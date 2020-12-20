阿斯貝克青棒訓練營今天在玉里高中展開，有別於其他訓練營，這次在企業贊助下還結合運動科學，之後還將複製這樣的方式，建構完整數據資料庫，阿斯貝克運動科技公司董事長黃柏文說：「期待以運動科學訓練建構一條龍的訓練方式，讓選手可以找尋適合自己的方式。」

黃柏文表示，有感於過去運動訓練與醫療、數據檢測未能有效結合，希望將來能夠建構出球員完整數據，也讓球員從小就能習得相關知識，「希望結合訓練、醫療及營養各部分結合成一條龍的模式。」

「這講起來簡單做起來難，這個訓練營就是我們的第一步，讓選手、教練理解什麼是運動科學訓練。」黃柏文表示，希望訓練營能成為常態，在每一年的訓練營檢視選手這段期間來所做的訓練是否有進步。

黃柏文透露，接下來每個月他們會到15所學校做檢測，建構出資料庫，「一個學校約20人，15所學校下來一個月就會有600人的資料庫，之後若是他們有人打到美職或日職，是否有人也能用同樣方式進行訓練？」

此外，十分關注體育運動的光隆精密工業董事長呂皇甫也表示，「自己從以前就很關注體育，在一次因緣際會下得知此事，雙方理念契合，自己也希望能夠幫助台灣體育基層，若是未來球員有天不打球，也能輔導就業。」

(中時 )