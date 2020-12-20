北捷局22日將到台中市議會進行「台中捷運綠線聯結器斷軸事故檢測資料及行車安全檢討專案報告」，藍綠都要求北捷局須接受備詢。（盧金足攝）

台中捷運綠線車廂連結器軸心斷裂，全台捷運史上第一例，台北市長柯文哲允諾台北捷運工程局到台中市議會專案報告，市議會21日加開臨時會，藍綠都要求北捷局接受備詢。交通局長葉昭甫表示，北捷局對來台中市議會備質，涉體制上的疑慮，如改採座談會或會議交流提問，仍能回應議員關切的議題。

北捷局預計廿二日到台中市議會進行「台中捷運綠線聯結器斷軸事故檢測資料及行車安全檢討專案報告」，廿一日臨時會開議首日，藍綠都要求確認議事錄時，明訂北捷局必須專案與接受備詢。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯指出，北捷局來台中市議會不只專案報告，一定要接受質詢，21日臨時會的首日確定議事錄，就會將台北捷運局來台中市備詢訂出確定日期，川崎重工所設計的連結器軸心，稱在全世界有四個城市使用，但是卻出現斷裂災難，如果是川崎重工騙了台北市政府，台北市政府不能來騙台中市政府，一定要讓議員好好問清楚說明白，不能讓捷運安全再出現風險。

台中市議會民進黨團總召陳世凱表示，台北捷運工程局如果只來台中市議會專案報告，那和來書面報告有什麼不一樣

，用嘴巴講的會比書面還清楚嗎？既然要列席市議員，就要尊重台中市議員，市議員要提出的疑問，就是人民心中的疑問。

「台北捷運局能不能來議會備詢，市長盧秀燕也要負起責任」，陳世凱說，如果要把責任都推給台北市政府，台中市政府就要求北捷局來備詢，若盧秀燕不堅持讓北捷局來向台中市民報告，盧秀燕自己要概括承受，有能力負起責任，向市民好好說清楚。

陳世凱強調，台北市政府承接台中捷運，這是台北市政府和台中市政府的事，不是台中市議會和台北市政府的事，所以台北市府要尊重台中市議會，只是來市議會專案報告那和拿一張紙來有什麼兩樣？

中捷董事長林志盈表示，川崎重工針對連結器軸心設計，說全世界有四個地方有同樣類似的設計，但當要求其拿出設計圖時，川崎面有難色，以商業設計機密為由，沒有出具相關資料，讓台中市無法了解其他城市捷運的使用經驗。

交通局長葉昭甫說，北捷局確定會派人來議會專案報告，但是否備詢？因關乎體制疑慮，目前還在溝通之中，台北市議會可能也會覺奇怪，為何北捷局跑來台中市議會備詢。

目前針對這些疑慮還再溝通，葉昭甫表示，如能改採座談會或會議方式，地點不是在議事堂，議員想進一步了解或提問交流，北捷局應會配合。

(中時 )