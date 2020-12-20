長期關注萊劑肉品問題的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩遭「查水表」事件持續延燒。對此，前外交官介文汲拿出聯合國公民及政治權利公約力挺蘇醫師，他還質疑，蘇醫師是違了什麼法？政府這個政府有權因爲他的意見就動用國家機器來對付他嗎？

對於蘇偉碩遭查水表，介文汲今(20日)在臉書上表示，呼籲萊豬有毒何錯之有？這位醫生犯了什麼錯？違了什麼法？更重要的是，他侵害到誰的利益了？他犯了誰了？對於他有意見的事他難道沒有發表的自由嗎？這個政府有權因爲他的意見就動用國家機器來對付他嗎？

介文汲指出，這位醫師的遭遇已受到各界的關注，他也勇敢地站出來自衛，但退輔會居突跳出來補刀對他進行人格抹殺，「這位醫師無奈地說：近日持續遭1450網攻，又被警局約詢，導致母親擔心，害母親受委屈了」，同時，介文汲也感嘆，「朋友們，看到這一切，你很吃驚嗎？還是很恐懼？還是很感概？還是…」。

介文汲更拿出聯合國公約聲援蘇偉碩醫師的言論自由，「聯合國公民及政治權利公約第十九條規定：人人有保持意見不受干預之自由，人人有言論自由之權利」。

介文汲還分析，聯合國公約這些規定不是在約束小老百姓的，而是在警告及約束全世界所有政府的。因為，聯合國發現，人類社會大規模、持續性、有系統的戕害人權的罪魁禍首，都是那些挾著國家之名、打著國家安全、人民福祉等抽象口號的暴虐私利的政府。

網友們也留言回應，「肅殺異己是因為見笑轉生氣」、「蘇醫師真的始終如一，可是太辛苦了，以前同一陣線時是英雄，如今，物換星移卻是被糟踏，真是令人感嘆」、「蔡總統也講過類似的話...不過她只是講講...」。

(中時新聞網)