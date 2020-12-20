女星小S（徐熙娣）雖然貴為綜藝天后，不過她個性相當親民，也不吝嗇在網上分享生活日常，小S今（20日）就在網上分享大女兒參加團體現代舞勇奪金牌、小女兒獲得團體啦啦隊奪金牌，小S藏不住以女兒為傲的得意，不過卻有網友問「你冷落你二女兒了嗎」，還釣出小S親自留言回擊。

小S昨才透露小女兒「許老三」獲得個人嘻哈舞蹈比賽金牌，讓小S感性直呼：「我這個做媽的又要再大哭了啦！」而小S今則再報喜訊，她開心宣布：「今天大女兒許曦文參加團體現代舞勇奪金牌！許老三今天比團體啦啦隊再奪一面金牌！」

小S回應網友留言。（圖／取材自小S Instagram）

看著女兒接連在舞蹈比賽獲得好成績，小S感性發文：「感謝曼曼老師的耐心指導，和所有團員的努力！」不少人都替小S和孩子們感到開心，網友還不忘留言虧小S：「為什麼是媽媽在慶功宴」、「眉毛歪了」，小S也大展親民回應：「我會帶她們去吃好料啦」。

不過卻有網友在IG留言問「你冷落你二女兒了嗎」，對此，小S也正面回應：「她正在寫小說，我鼓勵她多投稿，也許有機會成為小作家！她又愛彈琴，不是運動掛的！」小S回應「冷落」說法，她字裡行間滿是對二女兒的支持與愛護。

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(中時新聞網)