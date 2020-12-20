崇右科大時尚造型設計系20日舉辦策展，全場唯一男性設計師彭傑，設計相當亮眼備受關注。（崇右影藝科技大學提供／陳彩玲基隆傳真）

崇右科大時尚造型設計系每年舉辦畢業專題暨學習成果發表會，今年首次在戶外舉行，現場引來大批民眾圍觀，7位模特兒穿著婚紗走秀，由8位設計師親自著手打造，其中全場唯一男性設計師彭傑，是今年剛邁入大學生涯的新生，妝髮設計相當細膩備受關注。

崇右科大時尚造型設計系今年以「唯你wedding」為主題，模仿婚紗展的方式舉辦策展，在東岸廣場3樓鋪設紅地毯，全場從無到有皆是崇右學生和老師一同設計規畫，時尚造型設計系主任陳幼珍表示，這是14年來第一次在校外舉辦策展，一方面是希望讓學生的作品被看見，也盼讓在地基隆人更深入了解時尚造型設計的運作。

陳幼珍進一步說明，這次走出校園除了在地行銷外，也希望學生能在出社會前，學習克服場地問題，她說，以前在學校舉辦展覽，學生能有舒適空間準備自己的作品，但實際做拍攝和婚紗外拍等工作並沒有那麼優質的環境，盼這次在戶外舉行，也能讓學生提前體驗出社會後，會遇到的難關。

這次動態展有7位模特兒穿著婚紗走秀，由8位崇右生擔任設計師著手打造，現場分別以白紗、深色系列、森林系等風格，其中全場唯一男性設計師彭傑的作品相當亮眼，備受關注，他選擇藍色魚尾禮服，配上藍色眼線做呼應，風格偏向歐系，獨樹一幟。

(中時 )