衛福部今再針對蘇偉碩查水表案進行回應，晚間發出新聞稿指出，昨已看到蘇偉碩醫師承認引用錯誤數據，對於其先前在媒體散布「萊劑比搖頭丸毒250倍」的錯誤訊息，蘇醫師昨日已說明引用錯誤，「萊劑比搖頭丸毒250倍」是錯誤資訊。若蘇醫師願意公開承認散播於網路上的訊息錯誤，並修正相關圖文與影片內容，衛福部也願意視情形，向警方補充說明蘇醫師已澄清之內容，以供本案檢警辦案時之參考。

衛福部為食品安全之主管機關，針對可能引發民眾恐慌之食品安全謠言，本於職責必須加以釐清。食品藥物管理署已分別於109年10月22日及11月17日發布新聞稿「萊劑比搖頭丸毒250倍、光呼吸就會吸到萊劑-危言聳聽!」以及「勿散布萊劑對動物傷害大，像人吸毒一樣、會影響大腦，恐誘發遺傳性精神病的不實言論，以免觸法!」。

衛福部也表示，對於萊克多巴胺的錯誤訊息，以及食品安全的誇張不實言論，請民眾不要再隨意散播、轉傳，以免觸法。也再次呼籲民眾基於科學，理性看待，毋須恐慌。

(中時 )