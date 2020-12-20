A-Lin在20日於高雄巨蛋開唱舉辦第2場「Passenger 旅．課」世界巡演，她飆唱多首熱門歌曲〈旅課〉、〈荒唐〉等，一唱到〈Gentle woman〉，她與50位舞者一起嗨跳，最後特地留下3位舞者，她興奮介紹：「這三位是我的家人，他們平均16歲。」其中身穿粉紅衣女生，外型與A-Lin、老公黃甘霖神似，據悉，該女生就是A-Lin與黃甘霖的13歲獨生女，母女倆首度同台，掀起高潮。

A-Lin的女兒突然決定上台伴舞，在開唱前臨時抱佛腳練舞，首度面對萬人舞台絲毫不怯場，很有表演天賦，但演出時，她雖然隱身在舞群，似乎有點緊張，不時偷瞄旁邊的舞者，A-Lin與女兒在台上沒有太多互動，她原本想請3人留步，但他們迅速下台，A-Lin緊接飆唱〈Woman in love〉，引起掌聲，而A-Lin的老公、女兒首場因故缺席，第2場老公依舊沒到，但女兒這次不僅到場力挺，還上台同框像是全場最大彩蛋。

她為備戰演唱會，3個月來認真健身、忌口，戒掉最愛的珍珠奶茶，成功瘦身10公斤，她首場一連唱3個半小時，尾聲在台上開心喝口珍奶，第二場又大吃雞排，自我鼓勵，第2場下午就開唱，她表示早餐吃麥當勞自我犒賞，中午又吃一個便當，活力滿滿，自虧「〈荒唐〉其實沒有要給大家唱，但我太飽了，打嗝一下，請大家幫我唱。」對於下午辦演唱會，她笑說：「一聽到開唱時間提早，我也不是那麼親民，但看到大家熱情，就變很親民，這麼早。」

A-Lin擁好人緣，好友曾國城、戴愛玲等人在台下欣賞，A-Lin臨時邀戴愛玲對唱〈今晚你想念的人是不是我〉及戴愛玲的〈我不離開〉，默契十足。在演唱會上，她邀來自故鄉台東比西里岸部落的20人「寶抱(Paw Paw)鼓」樂隊來助陣，團員是平均年齡14歲的阿美族傳統部落鼓團，A-Lin感動：「這些孩子第一次踏上萬人舞台，對我及他們來說都是意義非凡的一次表演。」樂隊利用廢棄的浮筒與羊皮做成的鼓，自我練習，不僅廢物利用，也讓青少年更加喜愛回到部落裡，她開心：「大家一起練習，把文化傳承下去。」

A-Lin（綠衣）在高雄巨蛋開唱，邀來原住民樂隊合作。（宜辰整合行銷提供）

A-Lin在高雄巨蛋開唱，邀來原住民樂隊合作。（宜辰整合行銷提供）

(中時 )