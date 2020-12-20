其實這顆吸睛指數破表的「超人力霸王木魚」並不便宜，據了解，光小顆的就要價85000日圓，大顆更要100萬日圓。(摘自爆廢公社二館)

下周就是耶誕節，近期不少人都開始和朋交玩起交換禮物，不過要準備送什麼東西卻總是令人苦惱。近日一位網友突發奇想，打算送對方「木魚」當耶誕禮物，原本以為會被嫌，沒想到特殊造型曝光後，竟讓全網暴動直呼：好想要！

耶誕節交換禮物迫在眉睫，原PO就在臉書「爆廢公社二館」上詢問網友意見，「如果送對方超人力霸王（鹹蛋超人）造型的木魚「對方會不會把我給打死？」

沒想到貼文一出，網友卻大讚原PO禮物很特別，更紛紛敲碗想要、跪求購買連結。「蠻值得抽到的禮物 」、「很特別」、「好可愛欸」、「我想要」、「這禮物太有才了」、「好厲害的木魚喔」、「這個我可以」。不過眼尖網友發現，這個鹹蛋超人造型木魚其實並不便宜，價位不是一般人買得起。

據了解，這款吸睛指數破表的「超人力霸王木魚」，光小顆的就要價85000日圓（約台幣2萬3千元）；大顆的價格更不得了，這顆長40公分、寬30公分、高20公分的巨無霸木魚要價100萬日圓（約台幣27萬元）。網友表示「這個超讚的， 要我自己買的話，我還買不起」、「我收到的話我就每天敲」。

(中時新聞網)