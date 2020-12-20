花蓮出身的樂天桃猿陳俊秀與富邦悍將高國輝今天受邀擔任阿斯貝克青棒訓練營講師，家就住在玉里的陳俊秀就說：「現在青棒選手真的很幸福。」

這次訓練營在玉里高中舉辦，陳俊秀與高國輝首日指導小球員打擊，兩人都表示，今天都是灌輸他們一些觀念，陳俊秀說：「就是比賽打擊的觀念、身體控制上，用最簡單的方式教他們。」

陳俊秀表示，過去自己在學生階段時從未參與過任何訓練營，直呼現在的球員真的很幸福，還開玩笑的說：「若是以前玉里高中有這樣的訓練營，就會考慮來讀這裡。」

高國輝則透露，前一天訓練營總教練張志強就有打過「預防針」，要用最簡單的方式讓他們了解，「若真的不懂，就直接做給他們看最快。」

高國輝過去曾多次擔任訓練營教練，但回到花蓮還是頭一遭，「現在的球員很幸福，有很多訓練營、高中比賽也多，希望他們經歷過這些成長得更快一點，畢竟他們都是台灣棒球的未來希望。」

(中時 )