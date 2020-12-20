桃園領航猿初登板的洋將里德，20日在P.League＋面對地主台銀夢想家，先發打了40分鐘，投16中6，拿18分、11籃板、9助攻、3抄截與2火鍋的填滿數據表現，卻跟PLG史上首次大三元紀錄擦肩而過，領航猿代總教練楊宜峰說：「他以後還有機會！」

「老實講，我真的不知道里德只差1助攻就拿大三元，因為我從來不會注意這些數據，反正以他的能力來說，以後還有很多機會完成！」楊宜峰賽後表示，只是領航猿的里德、傑克與威利等洋將相當神秘，畢竟3人先前熱身賽1場都沒打。

沒想到憑藉「新台灣人」戴維斯在PLG當作本土球員使用的絕對優勢，領航猿等於是用「三洋將」陣容在跟其他3隊打，原本末節只能用單洋將的規定，也因戴維斯當作本土球員，末節仍然使用雙洋將，無論如何都占盡洋將人數上的優勢。

楊宜峰也考慮今後每場比賽將依不同對手，派出不同洋將組合上場應戰，「我想還是會看對手的陣容來做考慮，反正我們有里德、傑克與威利3人可以運用。像是今天威利雖沒上場，卻在場邊不斷激勵隊友，我很欣賞他這種團隊至上心態。」

(中時 )