台灣有2個特別的節日，人們都要應景吃湯圓，一是年末冬至，另一是開春後的元宵節。眼看後天就是冬至了，大家忙著準備買湯圓，你會挑選什麼口味呢？營養師高敏敏表示，湯圓向來熱量高，真要應景開心吃，千萬別挑花生口味這款，因為吃一顆得快走20分鐘，才能將熱量消耗掉。

吃湯圓大家都有偏好的口味，但有一款很香好吃卻超級雷，高敏敏在臉書上分享，一顆花生口味的湯圓，要快走20分鐘才能消耗掉，她開玩笑說，想變胖吃它準沒錯。如果想健康吃，各式湯圓有不同的訣竅，不要發胖的人趕快學起來。

高敏敏指出，若挑芝麻、花生內餡，由於已含有高糖分，建議直接以滾水煮熟食用，不要再額外添加糖或配料，保留食物原本的風味，也可減少甜湯熱量。

如果是包餡鹹湯圓，內餡含絞肉及油脂已經過調味，建議湯頭的配料不要再用熱油爆香，改採無油蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮， 搭配茼蒿、小白菜等蔬菜食用，減少油脂攝取，也能增加飽足感。

至於無餡紅白小湯圓，高敏敏說，湯底要避開濃糖水，如紅豆湯（每碗各約為158大卡）或花生湯(每碗約211大卡)，改搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁或來提味，保留食物原本風味、減少甜湯熱量。另外無餡紅白小湯圓亦可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，營養均衡又美味。

最後，高敏敏建議，吃湯圓時把握主食代換原則，也就是說，吃了2顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓，應少吃半碗飯！或是直接以湯圓代替當餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多。

(中時新聞網)