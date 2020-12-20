前旅日左投陳冠宇受邀擔任阿斯貝克青棒訓練營教練，指導花東潛力左投手，首度擔任訓練營教練的他最想教在日本時學到的「細膩度」，「若能他們能做得更確實，相信他們一定可以比日本球員更好。」

陳冠宇認為，越基本的東西越要更確實去做，「因為細膩度的東西大家都做得到，這也是我在日本這幾年學到的東西，包含甲子園的球員，他們都做得很確實，小球員更要盡量要求自己這一點。」

生涯首度擔任訓練營講師，且是自從國中來花蓮比賽後再度踏上花蓮土地，陳冠宇透露，其實之前在日職時，球團也曾詢問過他要不要擔任訓練營講師，不過他考量球季後要返台，且要用日文指導，可能無法精確表達自己的想法，因此作罷。

這次指導花東出身的投手，陳冠宇坦言有被這些球員的資質驚豔到，回想過去自己學生時期，從未參加過任何訓練營，也感嘆現在球員真的幸福。

陳冠宇說：「若是以前有這樣的訓練營的話，可能會有更多一點的成長也說不定，以前沒有這種活動，若是可以先聽聽過來人分享經驗，接收這些資訊也能讓小球員提前適應，這是很有意義的活動。」

(中時 )