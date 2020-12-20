圓林食物銀行上午在萬年宮進行物資發放。（謝瓊雲攝）

現場出動35名大小志工協助弱勢照顧戶登記領取物資。（謝瓊雲攝）

食物銀行募集各界與在地宮廟捐獻的愛心食品，供員林市南區4個里近40個邊緣戶家庭領取。（謝瓊雲攝）

圓林食物銀行志工們熱心幫忙搬運、固定物資。（謝瓊雲攝）

圓林食物銀行志工們熱心幫忙搬運、固定物資。（謝瓊雲攝）

圓林食物銀行募集年菜 助弱勢家戶過好年

員林市圓林食物銀行8月份成立，每月固定在萬年宮進行物資發放，幫助員林市南區4個里約40個弱勢家戶；近來獲得多個社團認同，捐資補助，讓弱勢民眾不僅有食品，還多了生活盥洗用品可領。執行長蔡尚宏表示，年關將近，預計募集40份年菜，讓這些弱勢邊緣戶民眾過好年，盼各界共襄盛舉。

彰化縣社區營造協會理事長蔡尚宏表示，今年中元普渡前夕，醞釀籌備食物銀行，有效整合資源，透過食物銀行媒合管理，將許多物品食品，發放給弱勢家庭。圓林食物銀行成立後自己擔任執行長，也引進社團資源，獲得太平國際同濟會、員林國際獅子會捐出社會關懷補助金。

蔡尚宏說，起先食物銀行靠著30多名志工眾人的奔走，將各宮廟捐獻的物資集結發放，但宮廟普渡用品畢竟都是以飲料罐頭等食品為主，半年下來發現弱勢照顧戶還有其他生活用品如盥洗用品等需求，需要另外採購或另尋贊助。

員林獅子會社福委員張世儒，也擔任彰化縣紫微堂慈善會理事長，在親自參與了解食物銀行的運作方式後，和慈善會理監事們開會討論，同意將12月份的社福金用來來支援食物銀行運作採買各項物資用品，落實運用分配社福資源，避免重複救助浪費社會愛心。他更呼籲各慈善社福團體，盼能共同協助讓員林市在地的圓林食物銀行能長期運作、永續經營。

蔡尚宏說，很感謝獲得社團的認同、支持，正在規畫明年2月要加送圍爐年菜方案，讓照顧戶們在年節也能圍爐團圓溫飽，感受社會溫暖關懷，盼各大社團慈善會共襄盛舉，一起響應支持。

(中時 )