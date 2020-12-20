台北市一名李姓男子，透過網路找到一名倪姓男子，兩人談好用500元「清潔費」，讓倪男假冒成自己，與女友嘿咻還可以「內射」，而李男會負責下藥讓昏睡，結果女友正要激戰時，發現男友「頭髮不對勁」，才發現是倪男在床上，日前經最高法院審理，李男遭重判5年定讞。

2018年3月，李男在臉書社團「夫妻情侶單男單女互動聯誼團北部地區聯誼會(速速開團)」，發文表示「尋找一名夠色，年紀大且配合度高的單男一起同樂，有性趣的請私訊」，倪男看到文章，主動與與李男聯絡，李則偷拍女友熟睡裸露下體照片，用INE傳給倪觀賞。同時問倪男「想內射嗎」，倪男回應「你能接受的話，婆（指女友）能接受嗎」？隨後兩人便約好時間地點。

同年3月23日下午，李男先在女友飲料內加FM2，待女友昏睡後，李讓倪進屋，並脫光躺在女友旁，李則在床下等倪男完事後出面善後。過程中，倪對李男女友磨蹭下體，女友發現光頭的男友「怎麼有頭髮」，驚覺陌生人上床，隨即反抗並喊「不要」，倪還強拉她內褲，李男見計畫失敗，現身假裝對倪斥喝「你是誰」，倪隨即逃逸。

一審依妨害秘密、藥劑強制性交未遂罪判李男各4月、4年6月，倪則判刑1年10月。李、倪提上訴，但高院因被害人無法原諒2人，請求重判，撤銷李一審判決，依藥劑強制性交未遂罪，重判李5年刑期，倪上訴則遭駁回。此案經上訴三審，最高法院日前駁回定讞。

(中時新聞網)