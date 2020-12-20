精神科蘇偉碩醫師過去長期關注萊豬、萊牛議題，多年來曾多次高呼萊豬對人體有不小的健康疑慮，期盼政府能審慎為之。台灣民眾黨立委蔡璧如近日稱大陸新冠肺炎疫情中，有個吹哨者李文亮，台灣在萊豬事件上的吹哨者就蘇醫師。前民進黨立委林濁水對此表示，這就是所謂「一種米養百種人」。

蔡璧如17號在臉書表示，在中國大陸有位李文亮醫師，在2019年12月30日率先向外界披露COVID-19疫情，2020年1月3日因為「在網際網路上發布不實言論」被當地警局發出警示和訓誡。他被稱為「疫情吹哨人」。現在，台灣也有個醫師蘇偉碩，他提出論文證據指出萊劑對人體的危害，卻被高雄市政府警察局要求25日晚上10點「到案說明」。

蘇偉碩醫師。(圖/翻攝自 蘇偉碩臉書)

蔡璧如並指出，蘇偉碩醫師在高雄執業，高雄市衛生局是其主管機關。而在醫學上普遍強調的是「實證醫學(Evidence-based medicine)」，蘇醫師的發言如果有論文的支撐，衛福部或是高雄市衛生局要找他談，一點都不難，因為他是執業醫師；如果他真的散播不實言論，還可以用「醫師法」或「傳染病防治法」開罰，而不應該是由警察局送約談單，而且《刑事訴訟法》嚴格禁止深夜訊問人民，難道政府不知道？

2020的蘇偉碩不就是2018關西機場事件台北大學「吹哨學生」游姓GuRuGuRu嗎? 沒辦法,硬是有人非把他當成另一個哨人李文亮不可. 所謂一種米養百種人,就是這樣了. 由林濁水發佈於 2020年12月20日 星期日

對此，林濁水20日在臉書回應，「蘇偉碩不就是2018關西機場事件台北大學吹哨學生嗎？硬是有人非把他當成另一個哨人李文亮不可，所謂一種米養百種人，就是這樣」。

#中國有COVID- 19 吹哨者李文亮 #台灣有萊豬吹哨者蘇醫師 #科學證據科學說話 #中國 有個醫師... 由蔡壁如發佈於 2020年12月16日 星期三

(中時新聞網)