美國一名人夫與妻子婚後生了3個兒女，某日他接受妻子建議，不想再生，自此夫妻倆嘿咻他都戴保險套，沒想到老婆還是懷孕，讓人夫傻眼的是，他走進產房竟看到妻子生了一個「黑娃」，當場崩潰自己被綠了。

據《太陽報》報導，現年36歲的馬克（Mark）和妻子安娜（Anna） 一家5口，感情非常好，當安娜提出不想再生時，馬克也欣然接受，從此每次性行為都會戴保險套，沒想到安娜卻突然懷孕了。

雖然馬克感到驚訝，但認為是「意外」，仍開心看著老婆的肚子一天比一天大，準備迎第4個小孩到來，沒想到走進產房看到剛出生的小兒子，完全嚇傻「我與老婆是白人，小孩很明顯是個黑人，我並不是小孩的父親」。

安娜眼見寶寶的膚色瞞不住老公，便吐實表示，她某天與朋友到酒吧，結果和一名黑人男子沒戴套發生性行為，發現懷孕後，男子就將電話封鎖不知去向。馬克聽後表態說：「我們真的不能在一起了」，安娜的爸媽得知此事立刻要求兩人離婚，並將3名女兒的撫養權交給馬克。

馬克說表示，安娜的父母無法接受女兒生下黑人小孩，甚至揚言若不將孩子送養，就要與安娜斷絕關係。網友看到此文紛紛留言表示「她破壞了婚姻應該離婚，她的父母與你無關」、「她的父母有歧視，不代表可以抵銷她的錯」、「為了彼此的孩子堅強離婚吧」、「替孩子堅強起來，絕不要回頭」。

(旺報 )