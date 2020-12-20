中國財富管理50人論壇2020年會20日在深圳召開，大陸全國政協外事委員會主任、前財政部部長樓繼偉指出，當單一數據金融平台的市占率過大，可能會導致大量信貸呆帳，如有單家平台服務上百家銀行，可能會出現「贏者通吃、大而不能倒」的系統性風險隱患，建議可限制與單一平台合作的銀行數量，例如不得超過10家或15家。而此舉也明顯劍指以螞蟻金服為首的各家互聯網巨頭。

據《新京報》引述樓繼偉說，有些專家已指出數據金融平台的資本加槓桿風險留存不足，針對To C、To B的比例不當。同時如果單一平台市占率額過高，萬一數據與風險評估模型出現偏差，會導致大量的信貸呆帳，例如某平台短短幾年已與數十家銀行合作，形成數兆元人民幣貸款。

樓繼偉也表示，去年7月中國人民銀行（大陸央行）與證監會決定同意兩個基礎設施間互聯互通合作，這是一個可喜的變化，建議儘快落地。他認為，銀行間市場應回歸同業拆借市場的本位，信用債應當全部退出，讓利率債（國債和政策性金融債）可在兩個市場同時交易，結算要打通，既方便銀行間抵押融資，又促成兩個市場同債同價。

(旺報 )