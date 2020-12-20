外資在進入12月份之後，買賣超幅度縮小，不過就在12/15台指結算前一天大賣台股182億，但卻偷偷低接台指多單4千多口，結果12/16台指結算外資反向大買現貨247億，一舉拉高結算，雖然外資在現貨追高殺低可能虧損，但由於期貨有10倍槓桿效果，他們在期貨賺的絕對比現貨虧的要多，所以提醒大家切勿只單看外資現貨進出，否則很容易追高殺低，陷入外資圈套。

若以未來一周行情觀察，外資由於開始要放假，因此對於行情的影響並不會走向大幅震盪的格局，由於本周測試萬四關卡初步獲得支撐，所以下周理應不至於深度跌破萬四關卡，但也因台指結算過後，12/17大盤立即量縮並無追價買盤，所以大盤要大幅往上也不容易，因此推測下周行情應在14500-14000點區間震盪，也就是說越接近本波高點14427點或是14500點，短線應不追高或逢高出場，但萬四整數關卡及前波平台整理區13950點的支撐應非常強勁，拉回應可逢低布局低檔、低估、低位階股票。

而美國股市近期在高檔整理同時，NBI生技指數悄悄地創了波段新高，在新冠肺炎目前仍在全球各地肆虐的同時，筆者認為病毒的解藥與疫苗，製藥、生技等產業將成為投資焦點，而周邊醫療資源需求同步升溫，再加上全球老化醫療需求增加是長期趨勢，因此有利生技醫療相關產業後市表現。

NBI生技指數雖剛創新高，但仍落後給科技股很多，國內生技股也都普遍回檔整理半年了，在資金從電子輪動到鋼鐵、造紙、航運之後，看來看去目前只剩生技股尚未表態，未來補漲機會相當大。不過在選擇生技股的同時，建議仍需參酌該公司獲利因子，畢竟上半年投資人在生技股受傷頗重，因此本周分享3檔在低檔，同時獲利突出的生技股。

1.晟德(4123):前三季獲利5.62元，獲利幾乎來自轉投資效益，晟德儼然成為大型生技控股公司。旗下小金雞達亞、長聖、博晟將陸續於12月、1月上櫃，大陸轉投資加科思也將於21日在港交所上市，題材性相當豐富且股價已在低檔。

2.美時(1795):受惠亞太區域與全球外銷兩大市場成長動能強勁，前三季營運表現亮麗，EPS達2.92元，全年可望挑戰4元以上，為上市以來新高，自有研發之重磅產品血癌用藥Lenalidomide順利於九月下旬取得美國FDA暫定審查核可通知，成為美國市場中第一個通過美國FDA審查核可的學名藥廠，也將為美時未來帶來實質營收貢獻

3.優盛(4121):Q3單季獲利0.78元，為近10年來單季獲利新高，且10、11月營收維持在高檔，今年獲利挑戰2元以上，可轉債轉換價19.7將具有相當參考意義。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)