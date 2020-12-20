中天新聞

反萊豬醫師蘇偉碩發表萊克多巴胺的毒性是搖頭丸的250倍，後來臉書改稱是0.25倍，引來綠營砲轟。蘇偉碩接受中天新聞專訪時嗆說，事實勝於雄辯，萊克多巴胺有毒，是事實，萊豬就是毒豬，也是事實，有毒就不該吃。

蘇偉碩接受中天新聞獨訪時表示，他講的絕對不是謠言，所以不保護謠言，對他也沒有影響，要保護謠言，當然是表示我們更尊重言論的自由。

蘇偉碩指出，事實勝於雄辯，萊克多巴胺有毒，是事實，萊豬就是毒豬，也是事實，你糾纏在250倍，因為那也是2017年的論文數字算出來的，雖然後來食藥署找出另外一篇論文，發現那篇論文有錯，不過也發現250倍降到0.25。蘇偉碩反問大家，如果對人類是有250分之1的搖頭丸的活性，難道我們就要吃下去嗎？難道我們敢給我們的孕婦、給我們的孩子吃嗎？

蘇偉碩質疑，衛福部為什麼不願意用龐大的國家經費好好研究，到底萊克多巴胺對人體會不會產生像安非他命、甲基安非他命、搖頭丸一樣的狀況；這些在論文裡面，你委託的專家都讀到了，請問他除了發現差距的這1000倍之外，有沒有發現論文裡還寫TAAR1觸動之後，可能會影響精神病的發作，也可能可以開發精神病的藥物，這些你的專家有沒有告訴你？

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(中時新聞網)