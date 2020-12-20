賀一誠（前排左4）今早率領澳門眾官員出席升旗儀式。（取自東網）

澳門回歸大陸21周年，澳門特別行政區行政長官賀一誠20日率領眾官員，出席在金蓮花廣場的升旗儀式。特別提到，澳門政府直接洽購的其中2種新冠肺炎疫苗，首批各不少於10萬劑預計，明年首季運抵澳門，賀一誠表明很樂意帶頭接種疫苗，增加市民信心。

據港媒報導，升旗儀式現場有家長帶小孩到場觀禮，希望讓子女認識國情，期望澳門未來變得更好，負責主禮的賀一誠於升旗儀式開始前先接受儀仗隊敬禮，現場有大批治安警員維持秩序，升旗儀式期間，有學生在場獻唱及表演體操，亦有社團學員表演健身操，出席觀禮的人士約510人。

對於新冠疫情防控，賀一誠說，澳門政府會堅持「嚴防嚴控，不惜代價」的防疫政策，推出一系列穩經濟、保就業、顧民生的措施，並稱，自8月以來內地訪澳旅遊簽注分階段逐步恢復，為澳門經濟復甦注入動力和活力，經濟總體上逐步恢復。

賀一誠說，澳門政府直接洽購的其中2種新冠肺炎疫苗，首批各不少於10萬劑預計明年首季運抵澳門，並稱，很樂意帶頭接種疫苗，增加市民信心，若3種疫苗同時到貨，市民可自行選擇接種哪一款疫苗，並稱「政府不會強迫你打哪一種」，預計每人約要接種2支疫苗，金額不少於500元（港幣）。

(中時 )