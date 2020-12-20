針對投手訓練方式近期兩派說法各有擁護者，對此統一獅教練羅錦龍認為，哪一方都沒有絕對對或錯，他認為現在用科學化方式輔助訓練確實可能是讓球員少走些冤枉路，不過球員不該只想走捷徑而忘記本分。

羅錦龍在4、5年前就曾應張志強之邀到花蓮三民國中指導小球員，向他們分享自己旅美及運動傷病經驗，「自己經歷過很多，不管是成功還是跌倒，有很多東西可以跟他們分享。」

今年專職教練後，羅錦龍指導過不少球員，再度來到基層指導球員，他認為每個小朋友特性、身體條件不一樣，需要的東西也不同，「來這裡不只是我跟他們分享，也能看更多選手，所以不只幫助他們也是幫助我自己。」

對於近期台灣多引進美式訓練方式，採取科學化方式進行訓練，但也有另一派聲音認為傳統訓練下才能培養出好投手，羅錦龍認為，兩派說法都沒有絕對對錯。

羅錦龍說：「早期前輩也是這樣（傳統式）練出來，他們可以我們也可以，只是現在的科學化訓練可以讓我們少走些冤枉路，就像是條捷徑，但相對選手有了這個捷徑，不能只抓著道具而不去做該做的事。」

羅錦龍認為最重要的是心態，不能只依賴一個東西，「就像我不能只依賴傳統式的訓練，我明明有更好資源為什麼不用，其實不用到那麼極端，那是有個平衡點，最重要的就是看教練跟選手怎麼去運用它。」

(中時 )