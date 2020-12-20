今又2架共機進入我西南空域 20:442020/12/20 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8遠干機、1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 另國防部今日表示，中共「山東號」航空母艦(CV-17)，及所屬護衛兵力4艘，20日航經臺灣海峽後，續向南航行；國軍派遣6艘軍艦，戰機8架次全程監控。這是山東號第2度穿越台海。 共機擾台疲奔命 元旦戰機不衝場 戰機不衝場 開放馬路塗鴉迎曙光 (中時 ) #共機 #空軍 #監控 #山東號 #派遣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 帶貴婦團參觀阿帕契 勞乃成爭終身俸失敗痛失千萬元 07:492020/12/20 社會 亞軍 海盛科技 AI監控助養殖產業升級 04:102020/12/20 產業特刊 確診女機師感染源找到了 今再增2同事染疫 13:472020/12/20 生活 新聞早班車》共機擾台疲奔命 元旦戰機不衝場 07:032020/12/20 政治 設備廠營收旺到2021上半 04:102020/12/20 財經要聞 流感疫苗通報不良事件 今年是去年的4倍 13:052020/12/20 生活 與 IFOAM Asia 合作 新北有機農業行銷講座線上線下大爆滿 20:452020/12/20 生活 新增3境外移入 女機師是否國內感染下午2時揭曉 10:182020/12/20 生活 急追足跡！群聚感染源頭紐籍機師 這4天在北部趴趴走 16:182020/12/20 生活 國防部証實：大陸航母山東號經台海 續向南行 19:252020/12/20 政治 大陸航母山東號今通過台海 嚴德發黃曙光夜奔橫山指揮所坐鎮 11:592020/12/20 政治 政治熱門新聞 陳時中準備好32億賠款了嗎？學者預言強推萊豬下場 - 政治 拜登上台兩岸會統一嗎 學者爆：台灣剩3條路 - 政治 六都市長最新「民調」第一名曝光 網友爆原因 - 政治 萊豬這一仗 前綠委一番話飆民進黨 沈富雄：你完蛋了 - 政治 蘇醫師是台灣李文亮？林濁水竟驚回一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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