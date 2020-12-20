空軍今天發布共機動態，共軍1架運8遠干機、1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

另國防部今日表示，中共「山東號」航空母艦(CV-17)，及所屬護衛兵力4艘，20日航經臺灣海峽後，續向南航行；國軍派遣6艘軍艦，戰機8架次全程監控。這是山東號第2度穿越台海。

(中時 )