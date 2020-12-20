英國默西賽德郡（Merseyside）一名女子發生車禍後，頭痛了好幾天，沒想到5天後她起床竟發現，自己的頭部能夠轉動將近180度，她經歷2年多的煎熬，終於查出病因，原來她罹患了腦部受損導致的肌張力障礙（Dystonia）。

根據《利物浦回聲報》報導，這名叫做莎拉（Sarah Coughlin）的女教師表示，她在2014年發生車禍後，有一天不小心睡過頭，衝上車要出門時，突然發現不對勁，「我一直在想，為什麼我的擋風玻璃上有黑線，最後我才意識到自己正在看著後車窗」。

當下莎拉的肩膀和背部灼熱又疼痛，她花了好一番功夫才把頭部轉回去，原先以為只是落枕，但狀況卻沒有改善，有長達3個月的時間，她每周都去看急診，因為疼痛沒有消失，加上脖子依然痙攣，經醫師告知，這可能是椎間盤突出、肌肉受傷或睡姿問題，但每次的說法都不相同。

莎拉受傷2年後才被查明病因。（圖／翻攝自@LivEchonews推特）

經過1年多後，沙拉開始出現痙攣、顫抖、癲癇、麻痺、疲倦、造成頭頸不適的枕神經疼痛等症狀，無法開車、走樓梯或從事自己熱愛的教學工作，也難以參與社交活動。加上她深怕外界異樣眼光看待自己，幾乎足不出戶，「我一直都很痛苦」。莎拉受傷2年後才得知肌張力障礙將造成不自主肌肉痙攣，也就是當年頭部以驚人角度轉動的原因。此外，她還罹患了神經系統功能性失調（FND）。

莎拉2019年因為頸部肌肉痙攣，導致喉嚨與呼吸道受阻，一度臉色發青、停止呼吸，幸好被男友及時發現。她受惠於慈善機構The Brain Charity籌得的1萬英鎊善款，買下一張配有深層按摩功能的專業醫療床，改善血液循環，舒緩症狀；如今她挺身而出，希望為慈善機構籌得6000萬英鎊，支持全英國1/6人口的神經系統疾病患者。

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(中時新聞網)