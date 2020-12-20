大陸江西省玉山縣公安局治安大隊近日接獲線報，指縣城某酒店有人實施賣淫嫖娼行為，遂組織警力前往查處，當場逮獲一名17歲唐姓少女。事後，當地警方展開調查，先後將唐女的李姓男友及陳姓嫖客傳喚到案；警方發現，李男向女友表示打算開一家火鍋店，為了籌措資金，竟要求唐女賣淫賺錢，行徑令人傻眼。

玉山公安指出，唐姓少女自幼父母離異，初中未讀完就輟學流落社會，先後到浙江、杭州等地打工謀生，後來在她一家美容美甲店當學徒，今年上半年在網路交友平台「某公園」註冊會員，並認識了在浙江杭州某酒吧擔任服務員李姓男子，雙方交談甚歡，很快便進展為男女朋友關係。

2人開始交往後，李男和唐女商量未來人生規劃，聲稱「不能一直給別人打工，要自己做老板，可以開家火鍋店…但現在2人手上都沒有資金，必須搞到第一筆啟動資金才行。」沒想到，男方隨後竟提議讓女友賣淫賺錢，情侶倆透過交友軟體招攬客人，談妥價碼後，再由李男接送唐女到指定地點性交易。

當地警方透露，李男因涉嫌媒介賣淫，已被公安機關依法予以刑事拘留；至於唐女等3名應召女子，以及2名嫖娼違法行為人，則已被公安機關處以行政拘留處罰：另有1名嫖娼違法行為人被處以行政罰款，其他細節仍有待進一步偵辦中。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)