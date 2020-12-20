今年台北國際食品展六合一系列展，不畏疫情展出，四天觀展人數達2萬3千人，超乎預期；參展公會多數指出，在無法出國採購下，食品系列展商機滿載，展覽將成為擴大內需的重要平台。

外貿協會指出，此次結合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」與「台灣國際清真產品展」的「台北國際食品系列展」是今年全球疫情之下，少數仍能辦理的大型國際食品展，台北國際食品展是亞洲最重要的食品產業展覽之一，參展商願意投入更多的資金來提升裝潢美學，今年疫情期間盛況反而更甚以往。

據食品機械公會及包裝協會表示，本年國內採購商無法出國，將大量的採購需求轉向台北國際食品系列展，使得展覽前兩日專業買主質量均高，多數業者已做到生意，連現場的機器都直接售出，

此外，水產公會亦表示，無法來臺的國外買主透過國內代理商下單，讓現場水產參展商仍有外銷訂單，內外銷兼具，參展商與買主皆滿載而歸。

為了此次食品展，各縣市長全當起「超級推銷員」，農委會台灣館展出產地直送的臺灣蔬果魚肉等新鮮食材、科技研發的即食包裝食材、創意農產零食、精緻伴手禮、以及多種健康養生榖類製品與銀髮友善食品，更獲得來自美國、香港等外銷訂單。

特別值得一提的是，日本參展商本次有兩家為了參展提前來臺隔離14天，其中一家Shimomoto公司參展反應佳，該公司產品以有機冰淇淋為主，現場獲得很多潛在合作客戶接洽，從臺灣品牌大廠到食品進口商或代理商都有，已延長在台行程續前往台中洽談合作。另一家品牌「果香音」生產的可頌鯛魚燒，則希望透過國內代理商銷售國人喜愛的日本鯛魚燒餅。

今年視訊採洽會首次邀請到埃及當地大型食品進口商及經銷商Al Mashreq Gardens Company採購我國優質即溶飲品、蔬果乾、穀物棒、穀粉等產品，為業者開發新興市場商機。為減少全球商務往來受限而影響外銷訂單，貿協積極透過辦理線上洽談會，總計245場次，協助業者網羅全球商機。

(工商 )