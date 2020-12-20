美元走向指標之一的美元指數，上周跌破90關卡，為2018年4月以來僅見，12/17跌破後、18日反彈疲弱，全周下跌1.27％，外銀財富管理普遍維持美元將進一步走軟的一貫說法，渣打銀行則提醒，未來兩周內因流動性趨弱，美元指數會在90關卡處盤整，美元應會出現修正性反彈，放空美元部位面臨風險的機率大增。

美元指數的走勢，不絕然一致於新台幣對美元的匯率，是一般民眾需了解之處。上周五(12/18)美元指數破底之後，新台幣匯率仍收貶在28.489，且出現連貶5天的近期新記錄，匯銀主管分析，有二主因，一是人民幣、韓元均同步走貶，一是央行維持新台幣動態穩定。周一台北匯市開盤的可能價位仍需多謹慎觀察。

瑞銀財富管理指出，相對G10國家貨幣，投資者對美元的興趣逐漸減少，而且美元利率優勢褪去，美國財政及經常帳赤字的「雙赤」問題又被提起，相信美元將進一步走軟。

富蘭克林投顧亦認為，美元偏弱格局不變，只是上周的急跌之後，預料美元指數將於90處整理尋求支撐，亦可能有反彈風險，上周走強的歐元、英鎊也會因此漲幅收斂。

渣打財富管理分析，美元持續下跌的走勢，與銀行的中期觀點一致，但相對上，許多貨幣對美元匯率目前正向上挑戰重要價位，技術面日趨升溫、緊繃，在關卡當前，未來兩周內美元出現修正性反彈的機率會提升。

(工商 )