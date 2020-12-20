中印邊境問題引發兩軍對峙緊張情勢至今已近半年，由於雙方都部署了數萬人的部隊在邊境一帶，加上地處偏遠，又逢寒冬已至，部隊需要動用大量資源。但如此一來卻面臨國防資源快速消耗，印軍軍隊已感受到預算吃緊的壓力愈見沉重，計畫中的戰機、潛艇、直升機和坦克等採購專案將被迫延後。

《環球時報》引述印媒《The Print》網站報導稱，印度國防部長拉傑納特．辛格當日表示，在與鄰國對峙期間，印度政府將充分確保其在資源方面不會影響到武裝部隊作戰能力，但國防預算仍需有效利用。

報導說，辛格在一次由印度國防研究與發展組織（DRDO）主辦的活動中說，目前的邊境對峙已經對印度的資源構成挑戰，但他保證，資源缺乏絕不會阻礙印軍在邊境的成功。「我們必須牢記新冠疫情對本國經濟的不利影響，必須有效地利用預算」。他說，「我們需要關注這一點，並且我相信（印度）科學家們知道如何最大程度地利用某些東西。」

印媒表示，來自印度國防和安全機構的消息人士指出，資金短缺問題的確值得印度擔憂，預算受限讓許多現代化專案的進度放緩。與此同時，考慮到印度與中國大陸持續對峙已進入第8個月，印度陸軍的預算也面臨壓力。為了克服這一困難，莫迪政府已經取消對本財年第3季度的國防開支的限制，以確保有關的採購計畫無需財政部門批准即可進行。不過即便如此，消息人士仍然強調：「國防專案放緩的原因有很多，但根本問題仍然是預算不足。」

報導指出，印度本財年國防預算僅增加1.82%，這對於因為缺乏資金而被迫削減採購和現代化專案的印度軍隊來說無異於杯水車薪。由於預算削減，印度海軍不得不重新調整其計畫，可能無法滿足未來的採購需求，甚至連償還債務都有困。

印媒表示，早在新冠疫情爆發以前，印度一些大型國防專案就已經被擱置了很長一段時間，其中涉及到的裝備包括印方原本計畫為印度空軍採購的LCA光輝戰機、Mk 1A戰機、印度海軍引進的核潛艇和常規潛艇，以及計畫為印度陸軍購入的直升機和坦克。

(中時新聞網)