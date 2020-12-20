來自新疆的美女迪麗熱巴，以混血兒般的精緻五官、前凸後翹的好身材與高親和力，讓她人氣居高不下，而迪麗熱巴今（20日）晚則以一襲深V玫瑰刺繡蓬裙禮服亮相「2020騰訊視頻 星光大賞」，迪麗熱巴高貴冷豔又不失氣質，整個人看起來就像童話公主。

28歲迪麗熱巴今晚身穿抹胸的玫瑰刺繡蓬裙禮服，絕美亮相「2020騰訊視頻 星光大賞」，只見迪麗熱巴放送胸口美肌，而她身上彷彿是有美麗的玫瑰花瓣，迪麗熱巴頭戴皇冠、頂著大紅唇，舉手投足狂噴仙氣，迪麗熱巴高貴冷豔又不失氣質，整個人就像從童話走出來的公主。

迪麗熱巴的玫瑰刺蓬裙禮服造型大獲好評。（圖／取材自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

截至發稿前，微博還以「迪麗熱巴是玫瑰莊園走出來的公主吧」登上熱搜榜，可見話題超夯，儘管迪麗熱巴因為裙子太長，在紅毯上差點絆倒，不過迪麗熱巴仍鎮定地拉起裙擺往前走，臨危不亂的表現更是被讚爆。

網友還把紅毯直播的截圖PO上網，大讚迪麗熱巴在真實鏡頭下，美肌依舊白到會發光，迪麗熱巴濃眉大眼，顏值仍是高水準、絕美，迪麗熱巴的紅毯造型在網上大獲好評。

網PO紅毯直播的截圖，大讚迪麗熱巴在真實鏡頭下，肌膚白到發光、顏值絕美。（圖／取材自微博）

(中時新聞網)