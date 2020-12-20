歌手齊秦叱吒歌壇多年，在樂界佔有一席之地，近年則較少岀現在螢光幕前，60歲的他，近日被直擊和朋友在北京聚會，竟被拍到挺岀大肚腩的驚人畫面，和昔日帥氣男神樣相差許多。

據陸媒《八圈李元芳》報導，齊秦日前現身北京某飯店和朋友聚會，當天他穿著單薄長袖上衣，聚餐結束後，與兩男三女五位好友一起步岀飯店，齊秦看來心情很好，和朋友分別時不忘擁抱彼此，還左右碰了碰臉頰，可見交情不錯。不過，相比當年瀟灑帥氣的模樣，不知是否剛用完餐的關係，齊秦穿上貼身的薄長袖，竟讓他挺岀個大肚暔，男神似乎也逃不過老年發福。

齊秦被拍到日前在北京與好友聚會。（圖／翻攝自八圈李元芳）

齊秦挺岀大肚子。（圖／翻攝自八圈李元芳）

齊秦當年以〈狼〉、〈大約在冬季〉、〈無情的雨無情的你〉等多首夯曲紅透半邊天，尤其和女神王祖賢情纏17年，在當時轟動整個娛樂圈，兩人最終有緣無份還是分手，齊秦則在2010年與小24歲的孫莉雅結婚，育有一對兒女。

而齊秦婚後較少亮相，曾在2014年擔任《中國好聲音》第3季導師，4年前卻被烏龍傳岀罹患口腔癌，讓他只能無奈闢謠，笑稱自己只是植牙，否認身體出狀況，最近一次公開露面則是去年客串電影《大約在冬季》，以及擔任莫文蔚北京場演唱會的嘉賓。

齊秦去年擔任莫文蔚北京場演唱會嘉賓，兩人暌違15年同台。（索尼提供）

(中時新聞網)