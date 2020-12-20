金馬導演、「琉璃工房」創辦人張毅上月1日病逝，享壽69歲，他「至善前行」作品展在台北松菸琉璃工房博物館登場，由遺孀楊惠姍親自擔任策展人，20日下午舉行開幕記者會，與夫妻倆擁有超過20年交情的歌手黃小琥與台北市長柯文哲皆到場致意，並感謝張毅為文化產業的貢獻與堅持。

張毅在成立琉璃工房之初，就訂定「永遠地創造有益人心的作品」為品牌文化核心，堅持在每件作品附上他親筆所寫的一張說明文卡，用「有益人心」和詩句般的文字，敘述每件作品的故事。楊惠姍表示之前每天看張毅寫東西，好像理所當然就是他的工作，這次為了佈展，整理時才發現數量有多驚人，「1萬多張的說明文擺在眼前，我痛苦流涕」，張毅也不曾喊過苦，即使最後這3年間臥病在床，還是提起腫脹的手奮力地拿著重如千斤的筆繼續一筆一畫地寫，「對他那種強大堅定的信念，現在想起來都還覺得很心痛」。

楊惠姍上台致詞時，數度哽咽，雙手顫抖地拿著麥克風說「這是我第一次做策展人，沒想到竟做張毅的展覽，邊做邊哭」，並透露「這段時間我在家都會滿屋子鬼吼鬼叫他的名字，對著他的照片直問：「我要怎麼辦？」每天跪在佛堂前誦完經後，不忘柔聲喊「爸爸（張毅暱稱）你要幫我哦」，也都會戴上張毅最喜歡的毛線帽，「聽說這樣可以得到他的智慧」，寫東西和想事情時，穿著他的衣服，感受張毅的溫暖跟依靠，「我現在身上穿的都是他的衣服」。也透露張毅曾在頭七和頭二七到夢裡找她，「很常感覺他還在」。

楊惠姍帶大家逛展時還特別提到《豐饒之心》這個作品，是2隻金箔牛的雕像，當時躺在病榻上的張毅曾請楊惠姍將它貼金箔，張毅說「大牛是妳，小牛是我，如果沒有大牛，小牛早就死了」，意思就是張毅不能沒有楊惠姍，但很可惜當金箔貼製完成時，張毅未能親眼見到。張毅「至善前行」作品展持續到明年3月15日，秉持張毅「有益人心」精神，楊惠姍決定開放免費參觀。

(中時 )