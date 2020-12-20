美國商務部以「保護美國國家安全」為由，18日將大陸無人機廠商大疆列入所謂「實體清單」，對該公司對美進出口進行管制，大疆20日回應，該公司將繼續在美國銷售，美國的客戶可以繼續購買和使用大疆的產品。

據路透社20日報導，上週五（18日），大疆被美國商務部列入「實體清單」，對此，該公司的一名代表在一份電子郵件聲明中表示，大疆對美國商務部的決定感到失望，美國的客戶可以繼續正常購買和使用大疆的產品。

路透社稱，正常情況下，當被列入「實體清單」的公司要從美國供應商那裡接收貨品時，必須從美國商務部申請許可證，這個過程面臨嚴格審查，但這些公司並不被禁止在美國銷售產品。

今年1月，美國內政部表態稱，該部門將停飛約800架大陸製造的無人機，此前，還停止了對這類無人機的進一步採購。

不過，美國國防部卻決定繼續採購大疆，美國國會議員本月通過《國防授權法案》，法案沒有禁止美國機構購買大陸無人機技術。

美國時間18日晚間，美國商務部正式發佈公告，以「保護美國國家安全」為由，將共計77個實體列入「實體清單」，其中絕大多數為大陸公司，中芯國際、大疆、中國船舶集團等公司在列。

路透社指出，川普在他任期的最後幾週加劇了與大陸的緊張關係，在新冠疫情、香港問題、關稅貿易摩擦和實體清單制裁等議題上，美國和大陸的緊張關係不斷升溫。

《華爾街日報》則在18日的報導中猜測，這可能是川普下台前針對大陸科技企業的最後一次打擊，目的在於鞏固其「對華強硬政策遺產」，目前尚不清楚下一任美國總統拜登對此類政策的態度。

對於美方針對中企的上述行徑，大陸外交部發言人汪文斌在18日的例行記者會上表示，這將是美國動用國家力量打壓大陸企業的又一力證，中方對此堅決反對。

(中時 )