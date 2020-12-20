南韓中央防疫對策本部20日通報，截至當天0時，南韓較前一天0時新增新冠確診病例1097人，再創新高﹐這也是南韓連續第5日日增逾千人確診。其中1,072例屬境內感染，另外新增15人死亡。前總統李明博服刑的監獄爆發群聚感染，逾180人確診，李明博檢測呈陰性。

疫情嚴峻為醫療系統帶來龐大壓力，外界憂慮將出現病床位不足、死亡數字上升等情況。南韓疫情初期因積極落實追蹤採檢工作，一度是全球防疫典範。但近來確診人數暴增，加深國內醫院病床短缺隱憂。這波疫情多源於群聚感染，不同於前幾波的獨立疫情。

根據南韓疾病管理廳（KDCA）統計，今天的1097起新增確診病例高於16日的1076人，其中1072例屬本土病例，25例為境外移入，全國總感染人數累計達4萬9665人，死亡總數674人。

國務總理丁世均20日受訪時表示，預計明年2月至3月起開始施打英國牛津／阿斯特捷利康疫苗，而輝瑞、楊森、莫德納疫苗可能要等到3月以後。丁世均表示，政府希望能從明年2月起開展接種工作，但目前疫苗具體供應時間尚不確定，購得的1000萬劑疫苗不會在第一季內全部進口，而是依次進口。

(中時 )