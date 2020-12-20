諸羅山盃以往都有不少日本勁旅，今年因疫情之故，台北雷公成為唯一「外隊」，除了以日僑為主體，也有3位美國球員，加上想學日式棒球風格的台灣小孩，共有近25名成員，這次參加諸羅山盃高、低年級組各報一隊；也因疫情尚未緩和，總教練林賢太郎笑說：「我們成了日本代表。」

台北雷公今（20）日在第二戰，以0比1輸給同屬社區球隊的熊快樂紅，無緣晉級淘汰賽，完投的先發投手中出蒼一郎賽後流下不甘心的眼淚。他是教練中出裕一的兒子，此役對熊快樂紅完投5局，在3局上丟掉1分成為敗筆，比賽結束後淚崩悔恨，自責沒能解決敲出致勝安的178公分「巨捕」張程翔。

教練円滿堂敦幫忙解釋，台北雷公每年都會在年底參加諸羅山盃，對他們來說，嘉義這裡就像他們的甲子園一樣，是非常重要的一個目標，「因為日本學生都是在1月升上新年級，所以對這些小六的學生來說，已經是最後一場少棒賽，明年馬上要國一了。」

熊快樂紅去年以「熊快樂勇士」拿下諸羅山盃低年級組亞軍，原班人馬現在升上5年級，和兩位學長重新組隊，出征高年級組賽事，今日小組預賽第1戰遇到台北雷公，打出1比0驚險獲勝的高張力比賽，總教練楊博任賽後卻說，「打得很痛苦，本來以為會輕鬆獲勝。」

先發投手楊承恩一年前登板在低年級組冠軍戰先發，今年來到嘉義又對上日僑學校，這次他完投5局僅被敲3支安打，無失分還帶有4K，讓他有小小的復仇感，「因為去年輸給日本的球隊，所以今天更想要贏，希望之後有機會能再對上真的日本隊。」

楊承恩是前奧運中華女壘王牌投手吳佳燕的兒子，從3歲開始就跟著爸爸媽媽玩棒球，是陣中最好的投手。楊博任笑說，本來只想要讓他投一局，適應一下場地，沒想到戰況膠著，變成一路投到比賽結束，最後還以再見三振作收。

(中時 )