22歲大陸女星趙露思因演出《傳聞中的陳芊芊》打開知名度，再以《我喜歡你》一劇爆紅，亮眼外表圈了無數粉絲，還被封為「趙麗穎接班人」，前景一片看好，甜美的臉蛋成為少女們的新指標，日前她出沒在機場，小巧的鵝蛋臉再度引起話題。

趙露思日前現身上海機場，穿著一件厚重的白色長版羽絨外套，頭上戴著毛帽，臉上則戴著口罩，全身包緊緊就怕會受風寒，趙露思整個人包得像雪人，只露出一雙笑瞇瞇的大眼睛，超萌的模樣讓網友全都融化，然而卻有人發現，口罩在趙露思臉上似乎大一號，鬆到感覺隨時都會掉。

趙露思現身上海機場，整個人包緊緊。(圖/翻攝自新浪)

趙露思臉上的口罩大到不科學。(圖/翻攝自新浪)

趙露思的臉蛋和口罩比例極不科學，立刻在網路上掀起討論，有網友認為是口罩太大，「不对，这个口罩好像比正常的口罩来的大」、「這口罩明顯尺寸比較大吧」，然而也有人覺得試趙露思的臉太小，才會讓口罩有變大的錯覺，「真羨慕臉那麼小…」、「一般人戴起來就是正常尺寸」。

趙露思只露出一雙笑眼，融化網友們。(圖/翻攝自新浪)

事實上，趙露思人紅是非多，還曾因疑似大膽示愛肖戰被網友截圖，雖工作室急發聲明闢謠，表示是惡意P圖，並澄清趙露思並無發布相關內容，但還是引來網友們熱烈討論，還怒轟她在蹭熱度、是綠茶，所幸不影響粉絲對她的喜愛。

(中時新聞網)