歌唱競賽節目《台灣那麼旺》內容求新求變要讓觀眾更驚豔！原本由6位高手組素人歌手互相PK比賽，現在加入更多元素邀請藝人歌手來到節目，節目安排「藝人組隊」直接PK台灣幫的選手，讓高手組的素人歌手們無不哀嚎壓力破表，製作單位更祭出狠招拿出獎金10萬，只要節目中台灣幫選手連續戰勝三次藝人隊就可以得到獎金，要讓歌手來賓與高手組擠出身上所有的實力在節目上對戰。

肚子裡正懷著第4胎的白家綺正在專心待產，王瞳二度來代班主持，胡瓜說：「很看好王瞳，也很聰明反應快，有熟悉感也覺得安心」，也對她期許很高，節目剛好改版新賽制，長年收視同時段第一，但他自我要求繼續增高，期許破4大開慶功宴。聽到綜藝天王胡瓜的鼓勵，王瞳一臉緊張但說回來節目真的很開心，能繼續在綜藝大哥瓜哥身「挖寶」把主持功力更上一層樓，覺得很幸福，而且說這段時間一直在拍戲，但一直有注意節目比賽的狀況，發現大家現在越來越強更厲害，直說大家根本就可以直接發片了。

胡瓜更說高手組長期不分軒輊，每個人都是超高分，這次剛好迎接代班主持人王瞳，並新增改版邀請明星組歌手們來挑戰，要激勵大家更要逼出大家身上所有的潛能，只要節目中台灣幫選手連續戰勝三次藝人隊就可以得到獎金，要讓明星歌手與高手組擠出身上所有的實力在節目上對戰，更展現綜藝大哥的氣度，直接拿出10萬獎金，對著高手組素人歌手說：「連贏三週獎金就是你們的」，讓所有人驚呼連連。

節目中更增加蔡家蓁、郭忠祐以及大飛明星歌手、藝人交流單元，請來金曲歌王歌后跟選手面對面交流，而有著超高人氣的青少年組除維持原本賽制，要讓喜歡小朋友唱跳演出的觀眾一次看個夠外，節目還特別加碼，在海選中表現出色的小選手進行熱身賽，連續播出四周讓觀眾進行人氣票選，要讓小選手萌翻所有觀眾。節目每週六晚間8點在民視播出。

(中時 )