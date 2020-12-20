以結紮不放養為主題的《十二夜2：回到第零天》上映邁入第4周，導演Raye本周六（19日）出席映後與觀眾對話，急迫的心使她忍不住流下眼淚。在全場觀眾的鼓勵加油之下，讓她又感動、又驚喜的是，竟意外發現旅日投手陳偉殷和家人也坐在觀眾席內，愛狗的他，也在三年前慷慨贊助了《十二夜2》的拍攝。

陳偉殷和太太蔡意雯一直十分關注動保議題，從第一集的包場支持到第二集的贊助拍攝，都讓導演Raye相當感謝。沒想到日前返台才完成居家檢疫、出席記者會公開與大家見面的陳偉殷19日驚喜現身《十二夜2》的映後場，陳偉殷表示，這周末終終於有時間，就馬上帶著全家人一起進戲院支持。

《十二夜2》沒有恐怖畫面，強調的是教育、向下扎根的重要性。映後時有一名高中生觀眾分享，自己是在小學四年級時看了《十二夜》，現在的她夢想是當獸醫、幫助更多的流浪動物。也有觀眾表示，自己開始踏入收容所、並成為正式志工。雖然動保工作這條路看似永無止盡，但導演Raye感性地說：「現在，她有很多很多的夥伴了！」電影全台熱映中。

(中時 )