（第二屆「AI金融科技創新創意競賽」比出大學院校生的厲害實力。圖／主辦單位提供）

不要再輕忽年輕大學院校生的金融科技實力了！甫成功落幕的第二屆AI金融科技創新創意競賽，進入決賽的39隊優秀團隊，在競賽過程呈現高水準實力，參賽的大學生以關鍵的參數設計用在許多AI模組之中，主辦單位AI金融科技協會理事長姚木川表示，競賽過程金融業數位金融部門主管、金融科技新創公司技術長的評審們驚艷不已，甚至感覺來自不同系別的大學生們，創新AI模組已超越課堂上所學習範圍。

第二屆AI金融科技創新創意競賽報名的154組報名團隊，遍及全國逾50所大學院校，共分為三組競賽：提出構想點子的創意組，有商業模式雛型的新創組，以及AI模組分析大數據的實作組，決賽當天在台大集思國際會議中心，各路菁英摩拳擦掌，準備一較高下，由專業評審團聚精會神審視參賽隊伍表現，以求評出最佳團隊。

當天各團隊決戰到最後一刻，實作組第一名為台大與交大聯合團隊，新創組第一名是台灣科技大學P care+/保護寵物險，世新大學經濟系碩士生則拿下創意組冠軍。而來自南台灣的屏東科技大學，也分別拿下新創組的第二名和第三名，表現特別突出。

姚木川指出，第二屆競賽首次增加的「實作組」，參賽隊伍必須實際操作AI參數設計成模組，因此參賽學生的科系有來自電機系、資工系，不再限於第一屆的財金系、企管系等，樂見更多不同背景的未來新星加入金融科技領域，業界評審更認為，大學生的研發成果適合再加入市場場景。

AI金融科技協會表示，FinTech浪潮席捲全球，AI人工智慧、BlockChain區塊鏈、機器人流程自動化、Open Banking開放銀行等皆對金融產業及各行業產生革命性的衝擊，金融服務將變得無所不在，台灣為迎頭趕上其他先進國家，金融機構和金融服務的透明化相當重要，希望透過協會平台模式，將金融機構、各金融科技業者，以及學術單位之間加以串連，在政府的監管輔導之下將協同模式擴及到各產業，透過AI金融科技協會平台及一系列緊密網絡，為台灣AI金融科技的未來發展一起讚聲加油！

(工商 )