多年來主張萊劑毒害的醫師蘇偉碩遭衛福部告發，但他2012年在民進黨反萊牛時，就曾受邀到民進黨團說明萊劑的危害；蘇偉碩不禁感嘆，他依舊站在同一陣線，只是民進黨改變了立場。名經紀人夏春湧則斷言，蘇還是蘇，牛變成猪，從民進黨最近的行為來看，民進黨已經山窮水盡，這一局棋註定滿盤皆輸。

夏春湧在臉書貼文指出，此一「蘇」彼一「 蘇」，彼一「牛」此一「猪」，彼此彼此，蘇還是蘇，牛變成猪，彼時的蘇醫師反毒牛，被當時在野的民進黨奉為反毒先鋒，此時的蘇醫師反毒豬，被現在執政的民進黨視為大毒瘤，同樣的毒、同樣的蘇，在民進黨眼中因為時空的轉移，此毒非彼毒、此蘇非彼蘇，只要你不像民進黨一般毒，你就不該姓蘇。

夏春湧認為，從民進黨最近的行為，可以看出民進黨已經歇斯底里山窮水盡，除了那一小撮人，幾乎已經是全民公敵，「討厭民進黨」又將成為全民最大黨，不管他們再怎樣翻天覆地，這一局棋註定要滿盤皆輸。可說一隻「猪」搞臭了民進黨，一個「蘇」鬥垮了執政黨，天理昭彰。

網友回應說：「現在不只『討厭』了 是『可恨』」、「夏哥果然一出手就點到要害了！太讚讚讚讚了！」

此一“ 蘇 ”彼一“ 蘇 ” 彼一“ 牛 ”此一“ 猪... 由夏春湧發佈於 2020年12月19日 星期六

(中時新聞網)