快到年關了，國師唐綺陽神隱多日，直到今（20）天才出聲。她說，過去一周木土進入水瓶，對「四星衝刺」非常有感。冬至、耶誕節將陸續報到，她預言下周事情一樣多，年末大家都不容易，都要繼續辛苦。

唐綺陽今在臉書發文分享，這周她也在「過關」，辛苦只有自己知道，過去這一周木土終於進入水瓶，她問網友，「你有沒有什麼感覺呢？有感覺的舉手。」她提到，過去一周的「四星衝刺」，明顯感到「情況亂、思緒亂，睡不好又沒效率」，反正就是自我感覺不良好，連帶不曉得要怎麼直播，就這樣消失很久了。唐綺陽還預言，下周「事一樣多」，有冬至、有耶誕節、魔羯寶寶開始過生日，還要為跨年做準備……。她嘆道，年末大家都不容易啊，就繼續辛苦吧。

唐綺陽分析下周運勢，提到水星、太陽進魔羯，意味「政府、機關、政策、高層、菁英」是矚目、討論焦點，可能又有什麼政策頒布，或「組織動盪頻頻」，新布局、新換角、要面對「新結構、新高層」等。勞動階層權益、基礎建設、農業相關也都是討論焦點。

(中時新聞網)