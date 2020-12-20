告五人今（20日）舉辦新專輯《運氣來得若有似無》首唱會，好友「國民老婆」泱泱到場探班，適逢明天是冬至，泱泱帶了暖心湯圓為告五人加油打氣，笑說：「我知道告五人跟我一樣特別愛吃，今天特地送上一碗湯圓，為他們暖暖身子。」 原來告五人第一次跑校園活動時，主持人就是泱泱，彼此留下好印象，這個緣份一路延續至今，昨（19日）還在木曜演唱會上合作歌曲，泱泱說：「當時聽到告五人首唱會要邀請我當嘉賓，我立刻就答應了！」告五人也表示，邀約泱泱的主意來得有點急迫，但泱泱仍義氣相挺，非常感動，直說和泱泱合作愉快又個性相合，乾脆另組團「告四人」，或是「告五泱」！

來自宜蘭的告五人，由雙主唱犬青、雲安，以及鼓手謙哥組成，曾獲第 9 屆金音獎最佳新人與第 31 屆金曲獎最佳音樂錄影帶肯定，今在台北信義誠品舉辦預購首唱會，現場演唱新歌〈運氣來得若有似無〉、〈醜人多作怪〉、〈Wewe〉、〈在這座城市遺失了你〉、〈唯一〉、〈愚人遊戲〉，以及經典歌曲〈披星戴月的想你〉等歌曲，

告五人所到之處總是容易下雨，今天中午原本天氣微陰，然而首唱會一開始，天空就飄起細雨，還有越來越大的氣勢，現場歌迷淋著細雨，仍不減熱情，讓告五人感動說：「明知告五人是雨團，很多人不畏風雨前來，聽說還有人早上8點就來排隊，歌迷給我們的愛實實在在感受到了。」告五人也透露今年跨年將趕場基隆和台中，而12/31日當天，也是新專輯《運氣來得若有似無》發行日，告五人表示：「用新專輯陪大家一起跨年！」

泱泱（左二）送湯圓給告五人犬青（左起）、謙哥、雲安。（相信音樂提供）

告五人20日在信義誠品舉辦預購首唱會。（相信音樂提供）

告五人20日在信義誠品舉辦預購首唱會。（相信音樂提供）

(中時 )