成立三年的電音創作團體「XUNDAY」由秦天、西瓜、威威三名桃園男生，在YouTube頻道已上傳數十首創作及自製ＭＶ，近日正式推出實體專輯《都什麼年代了還發實體專輯》，名稱令人莞爾。

他們為感謝預購專輯歌迷，19日在高雄夢時代藍鯨舘舉辦粉絲見面會，由《大陸尋奇》主持人張晏塵主持，除有歌迷遠自屏東而來，還有媽媽帶7歲小朋友赴現場同歡，親民人氣上升。

「XUNDAY」19日在高雄夢時代藍鯨舘舉辦見面會。（尬音樂提供）

「XUNDAY」見面會小禮物誠意十足。（NoZa風火能量、尬音樂提供 ）

Xunday原名為「Sunday」，三男生來自桃園，秦天、西瓜、威威三人擅長EDM卻不為其受限，創作能量豐富，中毒性極高的樂曲讓越來越多人一聽入坑。見面會上將在2021年1月1日發行單曲〈回憶已成過去〉的鐘雅、以及「SPARQ星火」寶蓉一同赴現場獻上祝福，鐘雅則分別送給三人「晴天娃娃」、「西瓜吊飾」及「帥象棋」給秦天、西瓜、威威，她親購專輯相挺並現場向XUNDAY邀歌。寶蓉則送上流行文創能量飲「NoZa」，以搶眼的風火罐參祝福XUNDAY風風火火像三太子一樣火紅、增足元氣。

魅力女聲鍾雅〈回憶已成過去〉表現亮眼。（MuCC藝能提供）

「SPARQ星火」為台灣女團添入新力。（MuCC藝能提供）

XUNDAY秦天、西瓜、威威三人前晚忙到深夜兩點半，仍親筆一字一句在見面會上發送給歌迷的新款圖卡留下感謝話語，三人寫出來的感謝字句卻盡是「吃飽沒？」、「祝XUNDAY大紅大紫」甚至「阿里巴巴熱炒折50元報西瓜名字」成了折價券。

XUNDAY文盲上身 寫成芭『藥』情歌

三人太久沒寫字而生疏，像是表演寫成「素演」、忘了「杯」怎麼寫，自己的新歌名〈芭樂情歌〉寫成「芭『藥』情歌」，工作人員啼笑皆非嚷「你們這幾個文盲！」

XUNDAY官方IG上秦天自彈自清唱他曲《暖暖包》，是該團獻上「今年冬天最暖的一首歌」，該曲製作、編曲、錄音、混音等全由秦天一手包辦，IG影片中他歌聲深情高亮，傳達「對心愛的人細心呵護、一年四季決不冷掉」心境。

XUNDAY三成員為見面會親寫感謝語。（XUNDAY官方YouTube截圖）

XUNDAY《都什麼年代了還發實體專輯》專輯封面。（取自XUNDAY IG）

(中時 )