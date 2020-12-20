奇幻爆笑韓劇《哲仁王后》由申惠善和金正鉉主演，申惠善飾演的「哲仁王后」在一次落水事件中，和現代青瓦台主廚崔振赫交換靈魂，從此變成在宮中陰陽怪氣且笑料百出的中殿娘娘。「他」為了釐清真相並且回到現代，和飾演「哲宗」的金正鉉展開各種相愛相殺的刺激情節，堅持和王「No Touch」的推拉互動令觀眾直呼有趣，最新一集收視率9.022％刷新該劇紀錄，

申惠善在劇中喬裝成男性出宮，卻巧遇正在秘密謀策揪出逆賊的金正鉉，恰巧金正炫一直認為中殿是敵營派來的內奸，因此對她產生殺意，不過內心其實是現代人的申惠善絲毫沒察覺對方敵意，演變成一連串甜蜜又殺氣騰騰的眼力遊戲。王為試探中殿是否認出自己，頻頻找機會近距離對視，結果先被中殿吃完麵的打嗝味熏昏，接著又在執行「合房」任務時，半夢半醒間把對方誤以為是夢中情人，再次把申惠善抱入懷裡，申惠善嚇的狂揍金正鉉一頓，可說是史上最暴力中殿。

劇中還上演古今美食大戰，現代青瓦台主廚崔振赫穿越至古代中殿的身體裡，忙著對付宮中各種困境，對料理的要求依然沒有鬆懈，由於不滿御廚手藝，只好親自下廚大展身手，用古代道具自製朝鮮版拉麵，只見申惠善親手捲拉麵，有模有樣的準備食材、製作調味料，最後大口享受熱騰騰的拉麵，讓人在看劇當下也想煮碗泡麵大快朵頤。

不按牌理出牌的劇情更是看點之一，申惠善3集就吻了2次，對象卻都不是男主角。她繼首集和交換靈魂的崔振赫上演水中人工呼吸吻，第三集則在回憶中與飾演男二的羅仁宇上演深情淚吻。原來，中殿「金素容」在失去記憶前和表哥有著深厚情誼，當她正在為入宮一事徬徨悲傷時，對方陪在她身邊並且給予深情一吻，申惠善瞬間落淚，也讓人立刻感受到角色的心痛，甚至有劇迷立刻倒戈變成「男二派」，期待2人有更多發展。該劇每週日一上午10點在friDay影音播出。

(中時 )