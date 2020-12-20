南韓人氣女團TWICE成員周子瑜，外型亮眼高挑，不僅是團內的門面擔當，還被票選為全球百大美女冠軍，有不少死忠粉絲，然而最近粉絲們卻為她打抱不平，全因新歌花絮照，子瑜的站位被擠到最後面，只露出一顆頭，頓時引發眾怒，還在推特發起聲援活動。

子瑜全球聯合粉絲會在推特發文，透露子瑜過去就很常站邊邊的位置，沒想到這次這麼誇張，「子瑜是門面擔當，在照片裡應該是重要角色，停止把子瑜藏起來」，還在推特發起「#TzuyuDeservesBetter（子瑜值得更好）」、「#JYP_쯔위를더잘대하다（JYP_好好對待子瑜）」2個標籤活動。

粉絲在推特發起活動。(圖/翻攝自推特)

這場活動僅一天就累積了近10萬的推文量，在台灣、菲律賓、馬來西亞等地「子瑜值得更好」還躍上排行榜冠軍，全世界都能夠響應活動，粉絲會1月8日還等不到JYP的回應，9日就要「集資租卡車抗議」。

不只是佔位問題，這次TWICE回歸，子瑜在新歌MV中的鏡頭也十分少，連台灣網友都看不下去，「山頂照真的很無言，已經在山頂了臉還被擋住」、「真的很像大合照站最後面的努力露出頭的樣子」、「累積的東西多了總會爆發，那個合照只是引爆點」。

(中時新聞網)