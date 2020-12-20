大陸發改委20日公布，近日召開全國會議，部署2021年工作任務，強調目前海內外環境仍然複雜嚴峻，2021年要著力穩定宏觀經濟運行，繼續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，同時要實施擴大內需戰略，完善內需體系，形成強大大陸市場，加強推進關鍵核心技術突破。

中新社報導，12月18日至19日，全國發展和改革工作會議在北京召開。會議明確，要堅持目標導向、問題導向，紮實做好2021年發展改革重點工作。會議提出，拓展區域發展新空間、持續深化市場化改革、深入推進高水準對外開放等多項目標。

在拓展區域發展新空間方面，發改委指出，持續推動北京非首都功能向外疏解，高標準、高品質建設雄安新區，加快北京、天津、河北、長三角、粵港澳大灣區城際和市域郊鐵路建設等。

針對持續深化市場化改革，發改委表示，推動建構高水準社會主義市場經濟體制，依法推動社會信用體系高品質發展，促進「放管服」改革邁向縱深。以及實施國有企業改革三年行動方案，推動國有經濟布局優化和結構調整，優化民營企業發展環境等。

對於深入推進高水平對外開放，發改委提出，落實好外商投資准入負面清單，穩步推進海南自由貿易港建設。推動共建「一帶一路」高品質發展等。

(工商 )