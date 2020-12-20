張文光打擊樂團今（20日）舉辦《燒打秀》演奏會，請到黃子佼和「那對夫妻」KIM（林京燁），以加入打擊樂的Live方式，現場演唱最新單曲《當你麋鹿》，佼哥和KIM還特別換上麋鹿裝造型，讓全場粉絲都大喊：「卡哇伊！」而黃子佼也以麋鹿造型前往新光三越信義新天地舉辦快閃秀！金嗓天后蔡琴也獻「聲」祝張文光的《燒打秀》演出大成功！朱延平導演和李建復也列席觀賞。有趣的是，黃子佼自爆，身上的麋鹿裝其實是童裝，「本來想找大人的，都沒有，因為市面上所有各類相關服裝、道具都銷售一空，所以最後就買了童裝，很憋！」

黃子佼提到合作緣起，稱與30年交情的張文光老師默契十足，「阿文老師提出邀約，我覺得很新鮮，可以跟鼓團一起來個Live的版本，完全相信他的安排，百分之兩百信任他！」他又說：「阿文老師很不可思議，網球拍、水管都可以變成打擊樂器！」他覺得打鼓的人都是天才，因為左手左腳、右手右腳同時出動，實在太強大了！他向來佩服鼓手，「阿文老師做到的事情是我兩輩子都做不到的！」

黃子佼推出耶誕新歌《當你麋鹿》，他今天在活動中表示，希望繼黃韻玲《沒有妳的聖誕節》、陳奕迅《聖誕結》之後，樂壇還可以有一首嶄新的耶誕歌，讓粉絲可以傳頌，希望《當你麋鹿》有機會成為當代具代表性的耶誕歌！他的「＃麋鹿饒舌challenge」活動目前已有近百位藝人響應，包括林俊傑、徐若瑄、蕭敬騰、ELLA、張清芳、卜學亮、鼓鼓呂思緯、林依晨、許富凱、大元林艾璇等，愛妻孟耿如也當然支持老公力挺，連新北市長侯友宜也都參與挑戰，可說是冠蓋雲集，在今《燒打秀》演奏會上，「龍的傳人」李建復、朱延平導演和主持人劉玉霖也都參與挑戰，為「＃麋鹿饒舌challenge」增色不少！下禮拜耶誕夜他也將在「佼心食堂」節目中，演唱《當你麋鹿》的阿卡貝拉版，希望透過不斷的翻玩、創意，帶給大家濃濃的耶誕氣息。

黃子佼今扮麋鹿為燒打秀站台。（響地音樂提供）

黃子佼今扮麋鹿為燒打秀站台。（響地音樂提供）

(中時 )