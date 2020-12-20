韓綜《認識的哥哥》最新一集邀請到男神池昌旭，有著精緻五官的池昌旭一出場，就讓主持人忍不住驚嘆「真的好帥」，但池昌旭卻在節目中自爆「不喜歡自己的臉」，主持人金希澈問到「聽說昌旭對自己的臉不太滿意」，他坦言回應：「倒也不是不滿意，只是不是我喜歡的類型，因為我的雙眼皮很深。」透露比起自己的深邃的電眼，更喜歡有個性的單眼皮眼睛。

池昌旭在節目上展現不同於平常的反轉魅力，不只賣萌裝可愛、用「漢堡愛心」打招呼，更配合節目設定，厚臉皮表示：「其實我也沒那麼可愛，就只是可愛，哪怕靜靜的待著。」他也大秀靈活肢體，可以立刻模仿任何看到的動作，堪稱「人類複印機」，單手後空翻、在地板上當毛毛蟲匍匐、跳傻瓜舞、女團舞等都難不倒他，毫無偶包的讓綜藝魂上身，獲所有主持人的讚賞。

池昌旭說，因為自己從小喜歡運動，身體特別靈活，再加上大學時學了不少體操特技，在拍戲時遇到高難度動作也都會盡量親自上陣演出。節目中，製作單位準備了射擊遊戲，池昌旭當場化身「神射手」，百發百中的在60秒內完美擊中10個標靶。雖然在體能上盡展霸氣，池昌旭透露自己外號是「膽小旭」，私下也有膽小的一面，尤其特別害怕蟲子，還分享他有一次在開車時，車子突然飛進一隻手掌大的蟲子，他當場嚇到奪門棄車逃走，後來是靠跟在後面開車的朋友趕走蟲，才解決了「蟲蟲危機」。

拍過不少愛情劇的池昌旭，談到真實生活中的愛情觀，直說：「我是非常誠實、不搞曖昧的人。」但坦言自己不會主動告白，因為個性較害羞、也怕被別人拒絕，更說過去在交往時有被狠甩的經驗，當時他成為關係中的乙方，變得很執著、依賴對方，導致雙方都很疲憊，最終只能以分手收場。《認識的哥哥》每週日在friDay影音同步跟播。

(中時 )