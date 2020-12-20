美國總統大選結果由現任川普總統敗選，民主黨拜登預計將在明年一月接任，但因為新冠肺炎疫情肆虐全球，因此選舉造成的兩黨選民對立，比歷年選舉影響更甚。大陸復旦大學國際政治系教授沈逸，近日投書陸媒指出，一場大選選下來，已讓「美國內戰」實質打響。

美國總統新當選人拜登（左），21日將接種新冠肺炎疫苗。（美聯社）

沈逸教授在陸媒《觀察者網》投書稱，川普在選後拋出的一連串反擊，被美國聯邦最高法院以7:2裁定駁回。但兩黨的政治鬥爭還在延續，他並舉例，在一定程度上，美國總統大選，讓全球見證人類歷史上一場極為罕見的大規模政治派系「資訊內戰」、「網路內戰」。尤其美國傳統媒體在大選選邊站，更甚以往。

沈逸還指出，拜登在這次選舉中拿了8300萬張普選票、川普拿了7500萬張，投票總數1.5億多張，比例其實是很高的。若以「郡」來細分，支持拜登的郡約4-500個，支持川普的郡約2400多個。

他指出，拜登的支持郡雖然較少，但貢獻了美國GDP的70%，且選民人口比較密集分佈在民主黨，這些選民不但受教育程度高、全球化中獲益程度也較高，堅定地跑到了拜登這一側。比較中下階層的選民力挺川普，一來一往下，這個大趨勢跟2016年相比，其實是加劇了，美國貧富差距下的對立，在大選後也更加分裂。

(中時新聞網)