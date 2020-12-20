星期日，東京市中心出現一群聖誕老人模樣的哈雷重型摩托車車隊，他們是來做公益遊行的，呼籲日本社會注意虐待兒童問題。由於新冠病毒大流行，2020年的兒童福利有受到傷害。

路透社報導，這些相當新潮的聖誕老人，屬於「哈雷聖誕老人俱樂部」的成員，該團體成立於2008年，經常在年末舉行活動，包括車隊遊行，也在路邊向孩子們發送玩具。

聖誕老人機車隊的主訴求，是呼籲大家關注虐待兒童事件。(圖/路透)

活動召集人村上明(Takashi Mine)表示，今年因為新冠狀病毒的流行，許多家庭遇到困難而氣氛低彌，一些兒童就容易遭受家庭暴力。

他說：「現在，有些父母很有可能會在失業後，因為情緒不穩而對孩子缺乏耐心，造成家庭暴力，所以我認為，我們必須呼籲社會重視兒童。」

確實如此，《朝日新聞》報導，日本在1月至3月期間，虐待兒童案件數量，比去年同期上升了20％。據日本厚生勞動省稱，去年虐待兒童案件數量創歷史新高。

不過，也因為新冠疫情仍然嚴峻，今年的聖誕老人摩托隊，比往年來的少，今年只有100名騎士前來參加。

儘管如此，騎士們仍然自豪地咆哮著他們的摩托車，前往兒童之家為孩子們帶來聖誕節的歡樂。聖誕老人車隊今年將訪問東京的4所兒童之家，向住在那裡的兒童表演魔獸與捐贈玩具和糖果。

(中時新聞網)