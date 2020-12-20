想上廁所卻「沒門」該怎麼辦？一名女子日前出門在外，突然一陣內急，進到嘉義一間附有廁所的超商，結果進去卻發現廁所竟沒有門，前方僅用一塊紙板擋住，女子相當傻眼，但還是勇敢的上了廁所，照片曝光後該超商引發關注，網友笑虧「用手遮臉就可以上廁所了」。

超商廁所沒有裝門(圖片截自爆怨公社)

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳一段影片，地點位於嘉義一處超商廁所，只見四周環境算是乾淨，地板、馬桶、牆壁都維持整潔，不過馬桶前方卻放置一塊大紙板，原來廁所沒有門可以關上，才用一塊大紙板稍微擋住，不過女網友因為內急，也只能硬著頭皮上。

女網友無奈嘆「不清楚是不是剛好門壞了在維修，我很勇敢的上了」，許多人目睹廁所沒有門的影片，紛紛留言笑虧該間超商，「上個廁所，還發展出另一段感情，划算」、「如果有人站旁邊很尷尬」、「有人敢大號嗎」、「遮臉就好了，其他地方不重要」。

影片掀起網友熱議，根據《ETtoday新聞雲》報導，該間超商店長表示，因為19日才剛開幕，當時驗收有發現廁所沒有裝到門，也已經通知工人趕緊加裝，目前廁所門已經裝上去，顧客無須擔心。

(中時新聞網)