中央氣象局表示，明（21）水氣會比今天更多一點，除了受到東北季風影響，再配合南方水氣移入，各地都有降雨機率，(摘自氣象局)

中央氣象局表示，明（21）水氣會比今天更多一點，除了受到東北季風影響，再配合南方水氣移入，各地都有降雨機率，尤其東北部要留意有局部大雨至豪雨發生。「天氣風險weatherrisk」主播簡瑋甯表示，受到南方水氣移入影響，周二（22）是全台天氣最不穩定的時候，全台都有降雨機會。

氣象局表示，明天（21日）受東北季風影響，配合南方水氣移入，各地皆有降雨機率，雨量還是集中在北部和東半部，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨時間較長，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

溫度方面，明白天全臺各地高溫約在20度附近或以下，中部以北及東北部地區低溫14-16度，南部及花東低溫約18度，整天濕涼，要注意日夜溫差。沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些。

「天氣風險」主播簡瑋甯指出，今年第23號輕度颱風科羅旺（國際命名：KROVANH）於今天（20）下午生成，目前位於南海海域，持續朝西往越南方向前進，對台無直接影響，不過也替台灣上空帶來水氣。簡瑋甯表示，預計明天起會有更多水氣北上，未來幾天中南部也會有短暫陣雨機會。

簡瑋甯指出，明天下半天水氣開始增多，南部開始有降雨情形，周二（22）會是台灣天氣最不穩定的時候，各地都有機會降雨。周三（23）下半天東北風稍減弱，不過周四（24）又有新一波東北風增強。

氣象局指出，未來一周天氣仍主要受到兩波東北季風影響，第一波在冬至（21)，第二波則在耶誕節前後（24-26)，天氣有從濕涼到轉乾的趨勢。明天冬至開始到周三（23），主要受到南方雲系影響，迎風面地區降雨時間較長，且有局較大雨勢；耶誕節前後，會先有一波華南雲系東移，次過迎風面地區就有機會迎來轉乾、陽光露臉的空檔。

(中時新聞網)